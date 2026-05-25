© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIKI verschiebt die globale Börsenordnung rasant. Taiwan und Südkorea steigen in die Top 10 auf, getrieben von Halbleitern und massiver KI-Nachfrage.Ein durch Künstliche Intelligenz getriebener Boom verändert laut CNBC die Rangfolge der weltweiten Aktienmärkte. Taiwan ist inzwischen der sechstgrößte Aktienmarkt der Welt und hat Kanada überholt. Südkorea kletterte auf Rang acht und verdrängte damit das Vereinigte Königreich. Daten von HSBC zeigen eine klare Verschiebung hin zu den asiatischen Halbleiterzentren. Die Spitzenplätze bleiben zwar bei den Vereinigten Staaten, China, Japan, Hongkong und Indien, doch darunter verschiebt sich die Struktur der globalen Kapitalmärkte deutlich. Halbleiter …Den vollständigen Artikel lesen
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