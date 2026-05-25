Die Richtung stimmt: Viele heimische Small- und Mid-Caps haben zuletzt angedeutet, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Doch das dürfte erst der Startschuss gewesen sein. Verziehen sich die dunklen geopolitischen Wolken, dürften die Werte aus der zweiten Reihe aus ihrer Lethargie erwachen und nachhaltig durchstarten.Doch bei welchen Aktien kann man jetzt noch einsteigen? Antworten auf diese Frage erhalten Sie im Real-Depot, Ihrem Börsendienst für heimische Small- und Mid-Caps. Alle Details finden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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