Bei den großen Krypto-Werten herrscht derzeit Katerstimmung. Bitcoin-ETFs verzeichneten allein in der vergangenen Woche Abflüsse von über einer Milliarde Dollar. Auch Ether-Fonds stehen unter Druck und verloren weitere 215 Millionen Dollar. Der Grund: Das Interesse an den marktbreiten Schwergewichten kühlt merklich ab. Institutionelle Anleger ziehen ihr Kapital jedoch nicht gänzlich ab, sondern ordnen es neu.Während die großen Flaggschiffe Federn lassen, sichern sich Altcoins frisches Geld. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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