© Foto: David Vives - unsplashWie findet man die absoluten Überflieger-Aktien, bevor sie explodieren? So kann man das Anliegen von William O'Neil beschreiben, dass er mit seiner Anlagestrategie verfolgt hat.Die Aktie entdecken und investieren, bevor sie duch die Decke knallt! Das ist der Traum eines jeden Anlegers. William O'Neil hat ein System dafür entwickelt. Seine Investmentfirma William O'Neil & Co. setzte als eine der ersten auf Computer-gestützte Datenauswertung und verkaufte die Ergebnisse an institutionelle Investoren. Sein Buch "How to make money in Stocks" ist eines der am häufigsten verkauften Anlageberatungsbücher überhaupt. Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei …Den vollständigen Artikel lesen
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