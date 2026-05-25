Beyond Meat verschärft seinen Sparkurs und zieht sich vollständig aus China zurück. Der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen konzentriert sich künftig fast ausschließlich auf den US-Markt. Gleichzeitig wächst der Druck an der Börse, denn die Aktie notiert weiterhin unter der wichtigen Marke von einem Dollar.Rückzug aus China soll Verluste bremsen Mit dem Ausstieg aus China reagiert Beyond Meat auf anhaltend schwache Geschäfte und hohe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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