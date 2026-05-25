Nel ASA sorgt erneut für Aufmerksamkeit am Wasserstoffmarkt. Neue Elektrolyseur-Technologien, steigende Investitionen in grüne Energie und die Debatte um Energiesicherheit treiben die Aktie wieder in den Fokus der Anleger. Gleichzeitig wächst die Hoffnung, dass Wasserstoff bei Industrie, KI-Rechenzentren und Infrastrukturprojekten künftig eine deutlich größere Rolle spielen könnte.Wie bereits in der vergangenen Woche berichtet, rückt Nel ASA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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