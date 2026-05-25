Der Maklermarkt verändert sich spürbar. Konsolidierung, Professionalisierung und steigende Anforderungen an Vermittler prägen die Branche. Die DKM 2026 greift diesen Wandel auf und zeigt, warum sie für Makler heute mehr ist als eine klassische Kontaktmesse. Interview mit Lisa Knörrer, Geschäftsführerin, und Tobias Knörrer, Geschäftsführer der bbg Betriebsberatungs GmbH (DKM-Messeveranstalter)Frau Knörrer, was ist heute der zentrale Mehrwert der DKM für Vermittler - jenseits von Networking und Sichtbarkeit? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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