Franke und Bornberg hat im Rahmen eines neuen Produktratings zum ersten Mal Fahrradversicherungen unter die Lupe genommen. 83 Tarife von 36 Versicherern waren auf dem Prüfstand. Nur für sieben Tarife gab es die Bestnote. Laut den Analysten trennt sich beim Diebstahl die Spreu vom Weizen. Laut aktuellen Zahlen des GDV ist die Zahl der versicherten Fahrraddiebstähle im Jahr 2025 zwar insgesamt zurückgegangen, doch der durchschnittliche Schaden je gestohlenem Bike erreichte mit 1.270 Euro einen neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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