Der deutsche Aktienmarkt hat am Pfingstmontag den Turbo gezündet. Nach den jüngsten Sorgen um den Iran-Konflikt kehrten die Käufer mit voller Kraft zurück. Der Dax schloss mit einem deutlichen Plus von 2,01 Prozent bei 25.389 Punkten. Damit fehlen dem deutschen Leitindex nur noch wenige Zähler bis zu seinem Rekordhoch von Mitte Januar bei 25.508 Punkten. Auch in der zweiten Reihe herrschte Feierstimmung: Während der MDax um 2,18 Prozent auf 32.807 Punkte kletterte, markierte der SDax mit einem Zuwachs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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