Im Maklervertrieb hält künstliche Intelligenz Einzug. Welche Mehrwerte auf der einen und Risiken auf der anderen Seite ergeben sich dadurch? Ersetzt die neue Technologie mittelfristig Teile der Beratung und schwächt somit perspektivisch die Rolle des Vermittlers? Interview mit Prof. Dr. Heiko Beier, Gründer des KI-Unternehmens moresophy, und Dr. Thomas Wolf, Managing Director von twinBAITHerr Dr. Wolf, wie steht es aus Ihrer Sicht derzeit um den Einsatz von KI? Dr. Thomas Wolf Das strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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