Langlebigkeit heißt länger leben mit der Folge: länger arbeiten, länger gesund bleiben, länger versorgen. Für Vermittler verschiebt sich damit die Rolle weg vom eindimensionalen Produktvertrieb hin zur strategischen Beratung. Ein Artikel von Martin Fleischer, Produktvorstand, und Frank A. Werner, Vorstand im Konzern Versicherungskammer, Ressort PersonenversicherungDeutschland lebt länger und wird immer älter. Diese demografische Entwicklung ist kein Randthema, sondern ein zentraler Treiber für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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