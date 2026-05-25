Sirius Campus und Aeiforia haben eine Marktuntersuchung zum Absatz- und Wechselpotenzial im Rahmen der privaten Altersvorsorgereform durchgeführt. Die Untersuchung soll zeigen, wie viel Kapital aus bestehenden Riester-Verträgen ins neue Altersvorsorgedepot wandern könnte. Beim neuen Altersvorsorgedepot gibt es für bestehende Riester-Verträge auch die Möglichkeit, das angesparte Kapital in das neue Fördermodell umzusiedeln - bei einer Vertragslaufzeit von mehr als fünf Jahren auch ohne Aufpreis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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