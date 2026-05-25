Drucker sind die unnötigsten technischen Geräte. Es ist Zeit, sie neben Faxmaschinen, Festnetztelefonen und Röhrenfernsehern zu begraben, findet unser Autor. Die ganze Tech-Welt entwickelt sich weiter. Computer, Tablets und Smartphones werden leistungsstärker. KI-Tools erleichtern an der ein oder anderen Stelle den Alltag. Das Internet lässt uns von überall miteinander kommunizieren und Dinge teilen. Die ganze Tech-Welt also? Ein kleines Gadget im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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