© Foto: UnsplashDie USA machen derzeit rund fünf Milliarden US-Dollar neue Schulden pro Tag. Anleger schauen zunehmend nervös auf den Bondmarkt.Die Schulden der USA haben den nächsten historischen Meilenstein erreicht: Laut Daten des US-Finanzministeriums liegt die Staatsverschuldung inzwischen offiziell bei mehr als 39 Billionen US-Dollar. Erst im Oktober 2025 hatte die Verschuldung die Marke von 38 Billionen US-Dollar überschritten. Seitdem kamen innerhalb von etwas mehr als 200 Tagen weitere rund eine Billion US-Dollar hinzu - rechnerisch wächst der Schuldenberg derzeit um etwa fünf Milliarden US-Dollar pro Tag. Besonders kritisch sehen Ökonomen dabei die sogenannte Schuldenquote, also das Verhältnis …Den vollständigen Artikel lesen
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