BÖRSE HEUTE: Friedensoptimismus sorgt für kräftige Rallye an den globalen Märkten

Die Stimmung an der Börse heute ist von großem Optimismus geprägt. Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten und ein potenzielles Abkommen zwischen den USA und dem Iran hat weltweit zu einer starken Erholung der Aktienmärkte geführt. Anleger verabschieden sich sichtlich von ihren defensiven Positionen der letzten Tage. Dennoch war das Handelsvolumen traditionell überschaubar aufgrund der Feiertage in Deutschland (Börsen geöffnet) und den USA (Börsen geschlossen außer Terminmärkte).

?? Aktienmärkte: DAX und US-Futures im Aufwind

Obwohl der Kassamarkt an der Wall Street aufgrund des US-Feiertags geschlossen blieb, gaben die US-Futures die Richtung an der Börse heute klar vor. Der Risikoappetit der Investoren ist schlagartig zurückgekehrt:

S&P 500 Futures: +1,0 %

Nasdaq 100 Futures: +1,3 %

Besonders kräftig reagierten die europäischen Handelsplätze auf die geopolitische Entspannung. Die europäischen Leitindizes verzeichneten durchweg deutliche Gewinne:

Index Performance DAX +2,0 % CAC 40 +1,7 % IBEX 35 +2,2 % Euro Stoxx 50 +1,9 %

Marktkommentar: Die Handelsaktivität an der Börse heute zeigt, wie fest die Finanzmärkte an eine diplomatische Lösung im Nahen Osten glauben. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob der Erfolg der politisch hochsensiblen Verhandlungen nicht etwas zu voreilig eingepreist wurde.

?? Geopolitik: US-Iran-Abkommen zu 95 - fertig?

Der Haupttreiber

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