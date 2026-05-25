Die US-Börsen haben in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Trotz robuster Unternehmenszahlen bleibt das wirtschaftliche Umfeld jedoch fragil. Hohe Zinsen, steigende Inflation, ein schwächer werdender Arbeitsmarkt und geopolitische Spannungen sorgen weiterhin für Unsicherheit. Viele Anleger stellen sich daher die Frage, welche Aktien bei einer möglichen Marktkorrektur besonders attraktiv sein könnten. Nvidia-Aktie Nvidia gilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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