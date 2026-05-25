Der globale Markt für erneuerbare Energien erlebt seit Jahren einen massiven Wachstumsschub. Treiber dieser Entwicklung sind strengere Klimaziele, die fortschreitende Dekarbonisierung der Industrie sowie der rapide steigende Energiebedarf von Rechenzentren, Cloud-Infrastrukturen und Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Anleger richten ihren Blick deshalb zunehmend auf Unternehmen, die von diesem strukturellen Wandel langfristig profitieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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