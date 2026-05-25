Ende April 2026 hatte Deepseek sein neues Spitzenmodell V4-Pro vorgestellt und wenige Tage später die Preise um 75 Prozent gesenkt. Was zunächst eine vorübergehende Rabattaktion war, ist jetzt eine dauerhafte Preissenkung. Am 24. April hatte der chinesische KI-Entwickler Deepseek sein neues KI-Modell Deepseek V4 in den Varianten Pro und Flash angekündigt und eine vorübergehende Preissenkung für das Pro-Modell nachgelegt. Die 75-Prozent-Rabattaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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