Außergewöhnliche Gehalte...: Weitere bedeutende Mineralvorkommen mit gewaltigen Gold und Antimon-Gehalten!

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Jüngste Bohrergebnisse liefern mehrere Einzelproben mit über 100 g/t Au sowie mehrere Einzelproben mit über 10% Sb - und unterstreichen das hochgradige Potenzial dieses australische Gold-Antimon-Asset.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 26. Mai 2026, 0:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Antimon findet sich auf den Listen kritischer Mineralien der mächtigsten Industrienationen der Welt, und das aus guten Gründen. Denn das silbergraue, seltene Halbmetall wird unter anderem für Flammschutzmittel, Legierungen, Batterietechnologien und Munition für militärische Zwecke eingesetzt. Auch in Teilen der Solarindustrie findet Antimon Anwendung, etwa bei Spezialglas oder bestimmten Komponenten, bei denen Materialstabilität und elektrische Eigenschaften eine Rolle spielen.

Umso weniger verwundert es, dass der Markt für Antimonerz laut Market Growth Reports in den nächsten rund zehn Jahren um im Schnitt fast 4,7% pro Jahr wachsen soll. Das wichtigste Erzmineral für Antimon ist Stibnit, chemisch Sb2S3; Sb ist dagegen das chemische Symbol für Antimon selbst.

Quelle: Market Growth Reports

Während der Wettkampf um Antimon zunimmt, sorgt die Konzentration der Produktion auf nur wenige Länder - vor allem China, Russland und Tadschikistan - immer wieder für Sorgen um stabile Lieferketten. Bestes Beispiel hierfür sind die im Dezember 2024 verschärften, US-bezogenen chinesischen Exportkontrollen für bestimmte Dual-Use-Güter wie Gallium, Germanium und Antimon, die den Markt zusätzlich verunsichert und die Preisentwicklung deutlich beeinflusst haben. Dass die Volksrepublik die betreffenden Exportbeschränkungen gegenüber den USA inzwischen bis Ende November 2026 teilweise ausgesetzt hat, macht die Abhängigkeit des Westens nur noch deutlicher. Militärische Endnutzer und militärische Endverwendungen bleiben dabei besonders sensibel bzw. weiterhin beschränkt.

Umso wichtiger werden mittel- und langfristig alternative Bezugsquellen für Antimon. Hochgradiges Potenzial dafür weist Southern Cross' (WKN: A40QY8) Gold-Antimon-Projekt "Sunday Creek' in Victoria, Australien, auf. Denn sein gehaltvolles Dual-Metall-Profil positioniert das 100% unternehmenseigene Projekt sehr sichtbar in der aktuellen Landschaft der kritischen Mineralien.

Golden Dyke liefert weitere hochgradige Ergebnisse!

Immer wieder konnte Southern Cross (WKN: A40QY8) in den letzten Monaten wichtige Fortschritte bei der Definition der Mineralisierung beim vielversprechenden Ziel "Golden Dyke' auf seinem umfangreichen "Sunday-Creek'-Projekt melden. So konnte Bohrung SDDSC194W1 Anfang April die Tiefenmineralisierung dort um fast 500 m erweitern.

Keinen Monat später meldete Southern Cross mit der Veröffentlichung der Ergebnisse von sechs Bohrlöchern nun weitere sehr starke Treffer aus diesem Zielgebiet.

Besonders beeindruckende Resultate lieferte dabei SDDSC203. Die Bohrung durchschnitt fünf Adersätze, 10 m bis 18 m entlang des Streichs und 40 m bis 60 m vertikal. Darunter waren mehrere hochgradige Abschnitte, mit gleich drei Einzelproben, die Werte über 100 g/t Au aufwiesen.

Im Detail lieferte SDDSC203 8,7 g/t Goldäquivalent AuÄq (8,2 g/t Au, 0,2% Sb) über 5,4 m, einschließlich 286,9 g/t AuÄq (274,0 g/t Au, 5,4% Sb) über 0,1 m. Weitere starke Abschnitte finden sich in den 59,8 g/t AuÄq (55,3 g/t Au, 1,9% Sb) über 1,6 m, inklusive 166,4 g/t AuÄq (154,0 g/t Au, 5,2% Sb) über 0,6 m, und auch in den 10,6 g/t AuÄq (9,0 g/t Au, 0,7% Sb) über 2,8 m, einschließlich 126,1 g/t AuÄq (107,0 g/t Au, 8,0% Sb) über 0,2 m.

Bohrung SDDSC193 wiederum konnte 15,8 g/t AuÄq (12,9 g/t Au, 1,2% Sb) über 3,7 m, einschließlich 45,3 g/t AuÄq (36,7 g/t Au, 3,6% Sb) über 1,2 m, durchteufen. Dazu kommen 51,4 g/t AuÄq (51,4 g/t Au, 0,0% Sb) über 0,3 m und 31,6 g/t AuÄq (31,5 g/t Au, 0,0% Sb) über 1,7 m, inklusive 254,1 g/t AuÄq (254,0 g/t Au, 0,0% Sb) über 0,2 m.

Außergewöhnliche Volltreffer auf "Sunday Creek': Bohrlöcher SDDSC193, SDDSC197, SDDSC203, SDDSC210 und SDDSC211 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie), zusammen mit ausgewählten älteren Bohrlöchern:

Quelle: Southern Cross Gold

Nicht minder beeindruckend sind die Ergebnisse von Bohrung SDDSC197. Dabei nämlich konnte die westliche Ausdehnung von "Golden Dyke' 30 bis 50 m über das aktuelle Explorationsziel hinaus erweitert werden, und das innerhalb von 200 m unter der Oberfläche. Konkret lieferte SDDSC197 beeindruckende 2,0 g/t AuÄq (1,1 g/t Au, 0,4% Sb) über 5,4 m, ebenso wie erstklassige 1,4 g/t AuÄq (0,5 g/t Au, 0,4% Sb) über 9,6 m und 29,5 g/t AuÄq (28,8 g/t Au, 0,3% Sb) über 0,7 m, inklusive 75,6 g/t AuÄq (74,8 g/t Au, 0,3% Sb) über 0,25 m.

Bohrlochverläufe von SDDSC193, SDDSC197, SDDSC203, SDDSC210 und SDDSC211 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor berichteten Bohrlöchern (graue Linie). Die Verläufe der aktuell im Bohrbetrieb befindlichen sowie auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöcher sind dunkelblau markiert:

Quelle: Southern Cross Gold

Auch SDDSC210 lieferte sehr starke Resultate. Die Bohrung durchteufte sechs Adern, und zwar 10 bis 18 m entlang des Streichs und 40 bis 60 m vertikal, darunter auch zwei hochgradige Kerne, von denen einer zuvor nicht erkannt worden war.

Besonders auffällig sind dabei zwei Einzelanalysen über 100 g/t Au und gleich drei über 10% Antimon. Im Detail lieferte SDDSC210 19,6 g/t AuÄq (14,4 g/t Au, 2,2% Sb) über 1,7 m, einschließlich 111,2 g/t AuÄq (81,8 g/t Au, 12,3% Sb) über 0,3 m.

Dazu kommen 58,8 g/t AuÄq (35,8 g/t Au, 9,6% Sb) über 0,3 m, 252,3 g/t AuÄq (227,0 g/t Au, 10,6% Sb) über 0,2 m und 1,8 g/t AuÄq (0,8 g/t Au, 0,4% Sb) über 7,4 m. Den Abschluss bilden 9,8 g/t AuÄq (8,0 g/t Au, 0,8% Sb) über 2,5 m, inklusive 32,6 g/t AuÄq (28,3 g/t Au, 1,8% Sb) über 0,7 m.

Aktuell stehen noch Ergebnisse von 46 Bohrlöchern aus, die derzeit aufbereitet und analysiert werden. Bis zum 1. Quartal 2027 will Southern Cross (WKN: A40QY8) sein laufendes 200.000 Meter-Bohrprogramm auf "Sunday Creek' fortsetzen. Alles in allem also mehr als ausreichend Stoff für weitere hochgradige Volltreffer und Mineralisierungserweiterungen.

Golden Dykes Entwicklung von der Explorationsentdeckung in Richtung Vorerschließung!

Die jetzt gemeldeten, außergewöhnlich hochgradigen Ergebnisse vom vorrangigen Ziel "Golden Dyke' erweitern und verdichten dieses Gebiet nicht nur, sondern bestätigen vor allem mit gleich mehreren Einzelproben von über 100 g/t Au und über 10% Sb die hochgradige Beschaffenheit des Systems, dessen Ränder in mehrere Richtungen offen bleiben. Eine wichtige geologische Erkenntnis beschreibt Michael Hudson, Präsident und CEO von Southern Cross, sinngemäß wie folgt: Die Bohrungen SDDSC203 und SDDSC210 wurden als Ergänzungsbohrungen zwischen bestehenden Abschnitten gebohrt. Beide lieferten an den erwarteten Stellen mehrere hochgradige Zonen - also genau das, was das geologische Modell des Unternehmens vorhergesagt hatte. Aus Sicht des Managements erhöht diese Vorhersagbarkeit die geologische Sicherheit und stützt die künftige Planung des Projekts.

Insgesamt, so Michael Hudson weiter, bestätigten die jetzt gemeldeten Ergebnisse auch, wie sichtbar "Sunday Creek' dank seines seltenen "Dual-Metall-Profils' und seiner beachtlichen Antimon-Komponente als potenzielle künftige alternative Bezugsquelle positioniert ist und welche strategische Bedeutung das Asset sowohl bei Gesprächen mit der Regierung als auch mit der Industrie haben kann.

Entsprechend entschlossen treibt Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) diese Dynamik weiter voran, unter anderem mit dem Hinzufügen einer weiteren Bohranlage, womit nun insgesamt elf Bohrgeräte auf "Sunday Creek' im Einsatz sind.

PYBAR Mining Services baut Erkundungsstollen für "Sunday Creek'!

Um sein hochgradiges Gold-Antimon-Projekt "Sunday Creek' in die nächste Projektphase zu führen, hat Southern Cross (WKN: A40QY8) mit PYBAR Mining Services ein Unternehmen für den Bau eines unterirdischen Explorationsstollens beauftragt. Als eine der führenden Firmen seiner Branche hat PYBAR bereits eine Vielzahl vergleichbarer Projekte vornehmlich in Australien, aber auch in Amerika und Asien, begleitet.

Dem Auftrag waren die Genehmigung durch Resources Victoria, die übergeordnete Behörde für die Regulierung des Rohstoffsektors des Bundesstaates, der fünfmonatige Aufbau der Oberflächeninfrastruktur und letztlich auch später erteilte sekundäre Genehmigungen vorangegangen.

Die Stollenarbeiten sollen vor allem die Bohrarbeiten beschleunigen und bis zum Jahresendefertiggestellt sein. Spätestens dann wird der primäre Abstieg es ermöglichen, die derzeitigen 11 Oberflächenbohranlagen auf 24 Oberflächen- und Untertagebohranlagen zu erweitern, die gleichzeitig von unterirdischen Positionen aus arbeiten. Dadurch schließlich kann "Sunday Creek' zu einem der weltweit größten Vorerschließungsbohrprojekte werden.

Operative Führungskraftverstärkung!

Parallel zur Beauftragung von PYBAR hat Southern Cross (WKN: A40QY8) seine operative Führungsebene gleich zweifach verstärkt, um "Sunday Creek' auf dem kürzesten und konsistentesten Weg von der Exploration in die Untertageerschließung zu führen.

Shane Leary, der neue Projektmanager, schaut auf über ein Vierteljahrhundert an Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Tiefbau und Bergwerkserschließung. Zuvor verantwortete er bei Terrequip Pty Ltd. den Übergang der Beechworth-Mine zur Wiederinbetriebnahme. Leary ist zudem Gründer und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens DAS Mining Solutions. Als Southern Cross' neuer Projektmanager wird er während der Vorbereitungsphase die Durchführung der Oberflächenarbeiten in den Bereichen Hochbau, Elektrotechnik und Statik koordinieren, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, Gebäude und Standortinfrastruktur.

Ben Edwards, Southern Cross' neuer Manager für den Untertagebau, war zuvor als Superintendent Development für BHPs "Carrapateena'-Untertage-Kupfermine in Südaustralien tätig. Bei "Sunday Creek' wird er die Untertage-Erschließung und -Produktion planen, koordinieren und beaufsichtigen.

Fazit:

Die jüngsten Bohrergebnisse von "Sunday Creek' haben die beachtliche Antimon-Komponente dieses hochgradigen Ziels erneut sehr deutlich unterstrichen. Zudem haben die Bohrungen Southern Cross' (WKN: A40QY8) geologisches Modell bestätigt und damit auch die vom Unternehmen beschriebene Vorhersagbarkeit der Kontinuität der Mineralisierung. Das schafft zusätzliche Planbarkeit und geologische Sicherheit und kann eine wichtige Stütze für künftige technische Arbeiten und mögliche Abbauplanungen sein.

Nicht zuletzt stellt diese Vorhersagbarkeit wichtige Weichen für "Golden Dykes' Entwicklung von einer Explorationsentdeckung in Richtung Vorerschließung. Sein seltenes "Dual-Metall'-Profil unterstreicht auch weiterhin seine strategische Bedeutung als potenzielle alternative Bezugsquelle für kritische Mineralien.

Der angekündigte Bau des unterirdischen Explorationsstollens bei "Sunday Creek' und die personelle Verstärkung im operativen Bereich sind weitere Meilensteine auf dem "Southern Cross'-Wachstumspfad. Ein möglicher künftiger Lieferantenstatus für Antimon und Gold bleibt jedoch abhängig von weiterer Exploration, technischen Studien, Genehmigungen, Finanzierung, Metallurgie, Bauentscheidung und späterer wirtschaftlicher Umsetzung.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Technischer Hinweis: Die genannten Goldäquivalent-Werte (AuÄq) beruhen auf der von Southern Cross verwendeten Formel AuÄq = Au (g/t) + 2,39 × Sb %). Die angegebenen Bohrabschnitte sind beprobte Bohrkernlängen; die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle wird vom Unternehmen auf etwa 50% bis 80% der beprobten Länge geschätzt.

Wichtig für die Einordnung: "Sunday Creek' ist weiterhin ein Explorations- bzw. Vorerschließungsprojekt. Aus einzelnen Bohrergebnissen darf keine Mineralressource, keine Mineralreserve und keine wirtschaftliche Abbaubarkeit abgeleitet werden.

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen, geringe Marktliquidität, Explorationsrisiken, Bohr- und Interpretationsrisiken, keine gesicherte Ressource/Reserve aus einzelnen Bohrergebnissen, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Metallurgie-, Bau-, Betriebs-, Standort- und ESG-Risiken. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe, weitere Explorationsfortschritte, mögliche Erweiterung bzw. Verdichtung der Mineralisierung und strategische Bedeutung von Gold und Antimon.

Quellen:

Market Growth Reports, Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Pressemitteilungen, Intro-Bild: stock.adobe.com; Cadrs on 100 Dollars ;

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, technische Unternehmensangaben, NI 43-101-/JORC-nahe Rohstoff-Disclosure, keine Kursmodelle, qualitative Einordnung. AuÄq laut Southern Cross: AuÄq = Au (g/t) + 2,39 × Sb %); Grundlage sind vom Unternehmen verwendete Annahmen zu Gold-/Antimonpreisen und Metallgewinnung. Die angegebenen Bohrabschnitte beziehen sich auf beprobte Bohrkernlängen, laut Southern Cross wird die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle auf etwa 50% bis 80% der beprobten Länge geschätzt. "Sunday Creek' befindet sich weiterhin im Explorations-/Vorerschließungsstadium; einzelne Bohrergebnisse und Exploration Targets sind keine Mineralressource, keine Mineralreserve und kein Nachweis wirtschaftlicher Abbaubarkeit. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung, Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%, Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 25. Mai 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

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