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Sieben Spot-XRP-ETFs in den USA halten zusammen über eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen, und zwölf aufeinanderfolgende Tage mit positiven Zuflüssen zeigen wachsendes institutionelles Interesse. Gleichzeitig hat Goldman Sachs seine gesamte XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar im ersten Quartal 2026 vollständig aufgelöst. Dieser Widerspruch zwischen Zuflüssen und dem Ausstieg eines der mächtigsten Finanzakteure der Welt prägt die XRP Prognose gerade mehr als jeder Chart. XRP handelt bei 1,36 Dollar und hat die symmetrische Dreiecksformation nach unten durchbrochen, die den Kurs drei Monate lang gehalten hatte. Der RSI liegt bei 43, was nachlassende Kaufkraft signalisiert, und der Support bei 1,31 Dollar wird gerade getestet. Die CLARITY-Act-Abstimmung im Senat könnte den nächsten großen Impuls liefern, doch der Zeitplan bleibt unsicher.

XRP Prognose zwischen Rekordzuflüssen und dem Rückzug der Wall Street

Die fünf größten Spot-XRP-ETFs in den USA haben am 19. Mai allein 25,8 Millionen Dollar an Zuflüssen verzeichnet, der stärkste Einzeltag seit Januar laut CoinMarketCap. Zwölf Tage in Folge floss frisches Kapital in diese Produkte, und die Gesamtzuflüsse seit dem Launch im November 2025 haben 1,32 Milliarden Dollar überschritten. Insgesamt halten die sieben ETFs rund eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen mit 897,7 Millionen XRP in ihren Beständen.

Auf der anderen Seite steht Goldman Sachs, das laut seiner Q1-2026-13F-Meldung die komplette XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar aufgelöst hat. laut Investing.com behandelt Goldman BTC als einzigen Kryptowert mit stabiler institutioneller Qualität.

XRP handelt heute bei 1,36 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 84 Milliarden Dollar. Der Token hat die symmetrische Dreiecksformation nach unten durchbrochen, und der RSI bei 43 signalisiert nachlassende Kaufkraft. Support liegt bei 1,31 Dollar, Widerstand bei 1,41 Dollar und dann bei 1,45 Dollar. Die XRP Prognose von CoinDCX sieht für Mai eine Spanne zwischen 1,32 und 1,45 Dollar.

Standard Chartered anvisiert im Basisfall 2,80 Dollar zum Jahresende, und im bullischen Szenario mit CLARITY-Act-Verabschiedung und 10 Milliarden Dollar an kumulierten ETF-Zuflüssen hält die Bank sogar 8 Dollar für möglich. Doch selbst bei 2,80 Dollar liefert die XRP Prognose von 1,36 Dollar aus einen Gewinn von rund 105 Prozent über Monate, und die Frage bleibt, welcher Einstieg die Renditen liefert, die ein Token bei 84 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung realistisch nicht mehr bieten kann.

Pepeto: Die Börse, die die Ebene abdeckt, die XRP-ETFs nicht erreichen

Zwölf Tage ETF-Zuflüsse bestätigen, dass institutionelles Geld Krypto als ernsthaften Vermögenswert behandelt. Doch kein Fondsmanager baut einen ETF um einen Token, der noch im Presale steht, und genau dort liegt das Vervielfachungspotenzial, das regulierte Produkte strukturell nicht abbilden können.

Die Börse von Pepeto deckt exakt die Ebene ab, die ETF-Produkte nie erreichen werden. Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag automatisch, die Bridge verschiebt Token über Chains hinweg ohne Gebühren, und PepetoSwap wickelt jeden Handel kostenlos ab. Dieselbe institutionelle Welle, die XRP-ETFs zwölf Tage in Folge füllt, ist der Hintergrund, vor dem Presale-Einstiege historisch die größten Renditen geliefert haben.

Alles läuft bereits live, keine Roadmap, keine Versprechen. Der Mitgründer des Original-Pepe-Coins brachte einen Token mit 420 Billionen Supply und null Produkten auf eine Milliardenbewertung. Jetzt steht eine vollständige Börse dahinter, ein Binance-Veteran führt die Listung, und über 10 Millionen Dollar flossen von Anlegern ein, die das SolidProof-Audit vor dem Einstieg geprüft haben.

Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof auditiert und verifiziert, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde. Bei 0,0000001871 Dollar liegt der Einstieg auf einem Niveau, das nach der Binance-Listung nicht mehr verfügbar sein wird, und wer XRP bei 1,36 Dollar mit diesem Preis vergleicht, versteht die Distanz sofort.

Fazit

XRP hat seinen Platz im Portfolio verdient, doch von 1,36 Dollar aus liefert selbst das Beste-Fall-Szenario keine lebensverändernde Rendite. Der Presale-Einstieg bei Pepeto, mit über 10 Millionen Dollar Kapital, SolidProof-Audit und nahender Binance-Listung, bietet die Distanz, die XRP bei 84 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr zurücklegen kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, der mit dem Listing endet.

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