Ethereum Prognose nach Harvard-Ausstieg: $87 Millionen ETH-Position in einem Quartal verkauft

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Harvard hat seine gesamte Ethereum-ETF-Position im Wert von 87 Millionen Dollar nach nur einem einzigen Quartal vollständig aufgelöst. Gleichzeitig senkte die Universität ihre Bitcoin-ETF-Beteiligung um rund 43 Prozent auf Anteile im Wert von etwa 117 Millionen Dollar. Wenn eine Stiftung mit 52 Milliarden Dollar Vermögen eine Krypto-Position nach drei Monaten komplett liquidiert, geht das Signal tiefer als ein kurzfristiger Chartverlauf. Die Ethereum Prognose verschiebt sich gerade in Echtzeit, und die Meinungen der größten Akteure gehen weit auseinander. ETH notiert bei rund 2.100 Dollar und liegt damit mehr als 55 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Für die Ethereum Prognose bedeuten zehn aufeinanderfolgende Tage mit Netto-Abflüssen bei Spot-ETH-ETFs eine klare Warnung. Jane Street wiederum ging den entgegengesetzten Weg und stockte seine ETH-Positionen auf.

Ethereum Prognose verschiebt sich nach Harvards komplettem ETH-Ausstieg

Harvard Management Company verkaufte in Q1 2026 alle rund 3,87 Millionen Anteile am BlackRock iShares Ethereum Trust ETF und liquidierte damit eine Position, die erst in Q4 2025 eröffnet worden war, wie The Harvard Crimson berichtet. Die Stiftung hielt die ETH-Position nur ein einziges Quartal. Diese Entscheidung verschiebt die Ethereum Prognose, denn wenn eine Stiftung dieser Größe komplett aussteigt, nehmen andere Institutionen das als Signal.

Gleichzeitig reduzierte Harvard seine IBIT-Anteile um 43 Prozent auf rund 3 Millionen Aktien im Wert von etwa 117 Millionen Dollar. IBIT ist nicht länger die größte öffentlich gemeldete Aktienposition der Stiftung, denn TSMC, Alphabet und Microsoft liegen davor. Jane Street nahm den entgegengesetzten Weg, kürzte IBIT um 71 Prozent und FBTC um 60 Prozent, fügte aber Positionen in ETHA und Fidelitys FETH hinzu, wie CoinMarketCap dokumentiert. Die Divergenz zeigt, dass selbst die größten Marktteilnehmer sich nicht einig sind, wohin die Ethereum Prognose führt. Culper Research veröffentlichte im selben Monat eine bärische These zu ETH.

ETH handelt bei rund 2.100 Dollar mit einem RSI nahe 36, der auf überverkaufte Bedingungen hindeutet. Der Kurs liegt unterhalb der 50-Tage- und 200-Tage-EMAs, und das MACD-Histogramm kontrahiert weiter. Die Ethereum Prognose von Cryptopolitan sieht einen Durchschnittspreis von rund 2.284 Dollar für Mai 2026.

Standard Chartered bleibt mit einem Ziel von 7.500 Dollar für Ende 2026 das bullischste Haus, während CoinDCX bei der Ethereum Prognose mit 2.240 Dollar vorsichtiger bleibt. Selbst das optimistischste Ziel gibt etwa 3,5x vom aktuellen Niveau, begrenzt gegenüber dem, was ein Presale-Einstieg vor dem Listing bieten kann. Wer die Ethereum Prognose verfolgt und höhere prozentuale Chancen sucht, richtet den Blick auf frühere Projektphasen.

Pepeto: Warum Presale-Kapital fließt, während Institutionen über ETH streiten

Institutionelle Fonds brauchen Quartale für Umschichtungen. Pepeto-Käufer handeln schneller, weil ein Presale vor dem Listing nicht denselben Regeln unterliegt. Das Listing wird live gehen, während ETH mehr als 55 Prozent unter seinem Allzeithoch handelt, und trifft damit auf einen Markt, in dem Large-Cap-Renditen komprimiert sind und die Nachfrage nach echten Vervielfachungen so laut ist wie selten zuvor.

Bereits über 10 Millionen Dollar Presale-Kapital unterstreichen die Nachfrage, und Analysten projizieren Renditen von 100x bis 300x nach dem Listing. Das eigentliche Gewicht liegt in der Pepeto-Börse und ihren Schutzfunktionen.

Die Cross-Chain-Bridge wickelt Transfers zwischen Netzwerken kostenlos ab. Bevor ein Trade durchgeht, prüft der Risk Scorer den jeweiligen Vertrag auf versteckten Code, der Mittel abziehen könnte, und gibt Käufern damit einen Schutz, den die meisten Plattformen nicht bieten.

Der Mitgründer des originalen Pepe Coins leitet Pepeto mit einer Erfolgsbilanz, die kein anderer Presale vorweisen kann. Das vollständige SolidProof-Audit wurde vor dem Presale-Start abgeschlossen, sodass jeder Smart Contract auf der Plattform eine unabhängige Sicherheitsprüfung durchlaufen hat. Die 420 Billionen Token stehen jetzt hinter einer funktionierenden Börse, und der zeitlich begrenzte Presale-Einstieg umgeht die Unsicherheit der Ethereum Prognose.

Fazit zur Ethereum Prognose und zum Presale-Einstieg

Harvard verlässt Ethereum und Jane Street steigt ein, doch das eigentliche Ereignis für die Ethereum Prognose ist das Pepeto-Listing, das sich Binance nähert. Mehr als 10 Millionen Dollar bestätigen, dass die Wallets im Inneren dieselbe Konstellation sehen, die frühe ETH-Käufer bei 0,31 Dollar im Nachhinein wünschten, sie hätten mehr investiert. Der Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website steht noch offen, doch das Listing wird ihn endgültig schließen. Derselbe Pepe-Mitgründer bietet jetzt eine vergleichbare Gelegenheit, bevor das Listing den ersten Marktpreis setzt. Jetzt einzusteigen statt zu warten erzeugt denselben Abstand, der die frühesten ETH-Halter von späteren Käufern trennte.

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