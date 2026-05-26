Die LPKF-Laser-Aktie ist gestern um rund +21% gestiegen und steht damit kurz vor einem neuen Allzeithoch. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate gewinnt das Momentum im Chartbild erneut deutlich an Dynamik. Vor allem die hohe Volatilität im Technologiesektor sorgt aktuell für kräftige Bewegungen im Kursverlauf. Trotz der bereits außergewöhnlichen Kursentwicklung zeigt das Chartbild bislang kaum größere Schwächesignale. Wie es für den Preis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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