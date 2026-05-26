© Foto: DALL-ELenovo galt lange als klassischer PC-Riese. Die Zahlen zeigen jedoch: Der Technologiekonzern wird immer stärker zum KI-Infrastruktur-Profiteur. Rekordumsatz, Gewinnsprung und starke Servernachfrage sorgen für Fantasie!Der KI-Boom hat nun auch Lenovo mit voller Wucht erreicht. Der chinesisch geprägte Technologiekonzern hat im vierten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz erzielt und das stärkste Quartalswachstum seit 5 Jahren gemeldet. Getrieben wurde das Ergebnis von einer robusten Nachfrage nach künstlicher Intelligenz, einem starken PC-Geschäft und dem rasanten Ausbau der Server-Sparte. Der Umsatz für die 3 Monate bis zum 31. März stieg im Jahresvergleich um 27 Prozent auf einen Rekordwert …Den vollständigen Artikel lesen
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