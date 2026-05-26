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XRP-Fonds zogen in einer einzigen Woche 67,6 Millionen Dollar an Nettozuflüssen an, während Bitcoin-Produkte 982 Millionen Dollar verloren, die schärfste Rotation zwischen Large Caps und Altcoins im Jahr 2026 laut CoinShares-Daten. Die fünf in den USA gelisteten Spot-XRP-ETFs verzeichneten an einem einzelnen Montag Zuflüsse von 25,8 Millionen Dollar, der höchste Einzeltageswert seit dem 5. Januar. Gleichzeitig verloren Ethereum-ETFs 17 Millionen Dollar in derselben Sitzung. Diese XRP News bestätigt eine Verschiebung, der die meisten Portfolios zu langsam folgen. XRP notiert bei 1,36 Dollar und verzeichnet einen Anstieg von 4 Prozent in 24 Stunden, während neue Wallet-Erstellungen sprunghaft steigen. Die Marktkapitalisierung beträgt 84 Milliarden Dollar bei einem 24-Stunden-Volumen von 1,4 Milliarden Dollar. Die fixCleanup-Amendment auf dem XRP-Ledger erreichte eine seltene 100-prozentige Validator-Zustimmung und steht vor der Aktivierung.

Die XRP News hinter der größten Altcoin-Rotation des Jahres 2026

CoinShares-Daten bestätigten, dass XRP-Anlageprodukte in der Woche bis zum 19. Mai 67,6 Millionen Dollar an Nettozuflüssen anzogen, während Bitcoin-Fonds 982 Millionen Dollar und Ethereum-Fonds 249 Millionen Dollar verloren, wie CoinDesk berichtete. Die fünf in den USA gelisteten Spot-XRP-ETFs zogen an einem einzigen Montag 25,8 Millionen Dollar an, ihr stärkster Tag seit dem 5. Januar, und das obwohl der breitere Kryptomarkt unter Verkaufsdruck stand.

XRP fiel in der Woche nur 5,1 Prozent, verglichen mit Ethereums Rückgang von 7,4 Prozent, und hielt sich damit besser als jeder andere Large Cap außer Solana. Die Rotation bestätigt, dass institutionelles Kapital XRP während dieser Korrektur gegenüber den beiden größten Kryptowährungen klar bevorzugt.

Frische Zuflüsse in XRP-Fonds und ein Anstieg neu erstellter Wallets deuten laut CoinMarketCap darauf hin, dass Händler ihre Positionen aktiv umschichten, während sie bei Bitcoin und Ethereum abbauen. Die fixCleanup3_1_3-Amendment erreichte eine seltene 100-prozentige Validator-Zustimmung und wird bis zum 27. Mai vollständig aktiviert. Das Update behebt fünf kritische Fehler bei NFT-Angeboten, Vault-Abhebungen und Kreditbuchungen auf dem XRP-Ledger und erhöht die Zuverlässigkeit des Netzwerks.

Ripple kündigte eine KI-gestützte Sicherheitsinitiative für das XRP-Ledger an, die Schwachstellen proaktiv erkennen und beheben soll, bevor sie ausgenutzt werden können. Die CLARITY-Act-Anhörung im Senatsbankenausschuss gab dem Kurs kurzfristig einen Impuls von sechs Prozent, doch XRP konnte 1,45 Dollar nicht halten und fiel wieder zurück. XRP ist 2026 bisher um 26 Prozent gefallen und bleibt damit hinter den meisten großen Token zurück.

Die XRP News um ETF-Zuflüsse sind konstruktiv, aber der technische Bruch unter das symmetrische Dreieck hält den kurzfristigen Druck aufrecht. Futures Open Interest auf Binance nähert sich 500 Millionen Dollar und erhöht das Liquidationsrisiko in beide Richtungen. Wenn institutionelle Überzeugung sich in bestimmten Altcoins während Angstphasen aufbaut, verlagert sich die Frage auf Projekte, bei denen dieselbe Überzeugung den Presale schneller füllt.

Pepeto sammelt Überzeugung, die selbst XRP-Zuflüsse in den Schatten stellt

Wenn institutionelles Geld von den größten Vermögenswerten in bestimmte Altcoins rotiert, geschieht die Bewegung in Wellen, die kleinere Halter erst verfolgen können, wenn der Preis die Verschiebung bereits widerspiegelt.

Der Pepeto-Presale bietet eine funktionierende Börse mit Cross-Chain-Bridge und Vertragsprüfer. Mit dem bevorstehenden Binance-Listing und dem aktuellen Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar wird der Einstieg, den Tausende von Wallets gerade laden, dauerhaft geschlossen, sobald der Token auf offenen Märkten gehandelt wird.

Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, gestützt durch echte Produkte, nicht durch Projektionen auf einer Präsentation. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und jeden einzelnen Vertrag verifiziert, bevor der Presale startete. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, damit kleinere Positionen mehr von jedem Gewinn behalten, statt Kosten an die Plattform abzugeben. Die Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Ketten ohne Kosten.

Der Risikobewertungsprüfer analysiert jeden Vertrag vor einem Kauf, damit Käufer wissen, worauf sie sich einlassen, bevor sie Kapital binden. Die XRP News dieser Woche zeigen institutionelle Überzeugung, die sich während Angstphasen um bestimmte Vermögenswerte aufbaut, und genau dieselbe Überzeugung füllt den Pepeto-Presale mit jeder Phase schneller.

Fazit: Die XRP News zeigen Rotation, und der Presale zeigt, wohin das nächste Kapital fließt

Die Korrektur tut, was Korrekturen immer tun, sie trennt Kapital, das auf Daten reagiert, von Kapital, das auf Erlaubnis wartet. XRP-Fonds gewannen 67,6 Millionen Dollar, während Bitcoin 982 Millionen verlor, die Art von Rotation, die Gewinner hervorbringt. Pepeto wurde für genau diese Art von Moment gebaut, und der Presale über 10 Millionen Dollar während Angstphasen beweist eine Überzeugung, die Worte nicht erzeugen können. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem der Einstieg noch offensteht. Einzusteigen bedeutet, sich dem anzuschließen, was das Kapital bereits bestätigt hat.

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