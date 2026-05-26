DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 26. Mai
=== 11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 92,0 zuvor: 92,8 - DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026) ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 25, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News