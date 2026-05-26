Frankfurt (ots) -CEO-Statement zur wachsenden Bedeutung von Vergleichsverhalten, Transparenz und veränderten Erwartungen im KreditmarktViele Verbraucher in Deutschland vergleichen digitale Alltagsprodukte heute mit großer Selbstverständlichkeit. Bei Kreditentscheidungen zeigt sich dagegen häufig ein anderes Verhalten: Kreditangebote werden oft nur oberflächlich gegenübergestellt oder auf den ersten Eindruck hin bewertet.Diese Diskrepanz wird vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten und eines weiterhin dynamischen Zinsumfelds zunehmend relevanter."Wir beobachten, dass sich das Vergleichsverhalten im Konsum stark verändert hat, während Kreditentscheidungen häufig noch in etablierten Mustern getroffen werden", sagt Ahmet Kudsi Arslan, Vorstandsvorsitzender und CEO der KT Bank AG. "Dabei können bereits kleine Unterschiede im Zinssatz über die Laufzeit hinweg spürbare finanzielle Auswirkungen haben."Gleichzeitig entwickelt sich der Markt für Konsumentenkredite spürbar weiter. Digitale Abschlussstrecken, automatisierte Prüfprozesse und schnellere Kreditentscheidungen verändern die Struktur des Wettbewerbs. Parallel dazu wächst der Anspruch an Transparenz und Vergleichbarkeit von Konditionen.Vor diesem Hintergrund rücken Preislogik und Offenlegung stärker in den Fokus. Für Anbieter bedeutet das einen erhöhten Wettbewerbsdruck, für Kunden eine größere Auswahl - aber auch die Notwendigkeit, Angebote bewusster einzuordnen."Kredit ist kein statisches Produkt", so Arslan weiter. "Sie ist Teil einer wirtschaftlichen Realität, die sich durch Technologie, Regulierung und Marktverhalten ständig weiterentwickelt."Die KT Bank AG positioniert sich in diesem Umfeld mit ihrer Verbraucherfinanzierung im Bereich Ratenkredite mit einer Kondition ab 3,99 % p.a. bei Laufzeiten bis zu 24 Monaten. Die Konditionen sind bonitätsabhängig und an individuelle Rahmenbedingungen gebunden.Die Bank betont, dass sich der Wettbewerb im Kreditmarkt weiter intensivieren dürfte - insbesondere durch digitale Anbieter und neue Preis- und Vergleichsmodelle. Für Verbraucher entsteht daraus ein höheres Maß an Transparenz, aber auch eine stärkere Verantwortung im Umgang mit Finanzentscheidungen.Über die KT Bank AGDie KT Bank AG ist eine in Deutschland ansässige Bank mit Sitz in Frankfurt am Main und bietet Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an.Hinweis zur RedaktionDiese Pressemitteilung wurde verfasst von Emre Altinok, Unternehmenssprecher der KT Bank AG.Pressekontakt:Unternehmenssprecher:Emre Altinokemre.altinok@kt-bank.de0151-17659860Original-Content von: KT Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167663/6281327