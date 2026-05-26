DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 126,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,26 Prozent und das Tagestief bei 126,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.676 Kontrakte.
Der Buxl-Futures verliert -40 Ticks auf 109,56 Prozent. Der Bobl-Futures verliert -11 Ticks auf 115,94 Prozent.
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May 26, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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