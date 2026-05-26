© Foto: Dall-EJPMorgan sieht bei Ameren durch den KI-Rechenzentrumsboom deutliches Kurspotenzial für die kommenden Jahre. Der Boom rund um Künstliche Intelligenz sorgt nicht nur bei Technologieunternehmen für neue Wachstumsfantasien. Auch Energieversorger geraten zunehmend in den Fokus der Wall Street. Denn mit dem rasanten Ausbau von KI-Anwendungen steigt weltweit der Bedarf an leistungsstarken Rechenzentren - und damit auch der Stromverbrauch. Genau hier sieht JPMorgan nun großes Potenzial für den US-Versorger Ameren und hat die Aktie deshalb von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig erhöhte JPMorgan das Kursziel von 120 auf 126 US-Dollar. Datenzentren werden zum neuen Wachstumstreiber …Den vollständigen Artikel lesen
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