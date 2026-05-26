DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB/KI - Die Europäische Zentralbank will Banken dazu drängen, die Arbeit zum Schutz ihrer IT-Systeme zu beschleunigen. Sie hat Banken für Dienstag zu einem Treffen einberufen, um über Cybersicherheitsrisiken zu diskutieren, die durch die neuesten KI-Modelle offengelegt wurden. Die EZB plant, den Ernst der Bedrohung für das Finanzsystem zu unterstreichen, die durch "Claude Mythos Preview" von Anthropic und ähnliche KI-Modelle aufgezeigt wurde. Gleichzeitig fordert sie US-Banken auf, die die neueste Technologie bereits nutzen, Informationen mit ihren europäischen Konkurrenten zu teilen, denen ein solcher Zugang fehlt. "Es gibt eine ganze Reihe von Themen im Bereich der Cybersicherheit, mit denen wir uns gemeinsam mit den Banken seit Jahren befassen und die alle noch gültig sind. Aber angesichts der Fortschritte bei der KI müssen diese schneller angegangen werden", sagte EZB-Direktor Frank Elderson der Financial Times. (Financial Times)

BESCHÄFTIGUNG - Die Personalplanungen der Unternehmen in Deutschland waren im Mai wieder etwas positiver. Das zeigt das jüngste Ifo-Beschäftigungsbarometer, das dem Handelsblatt vorliegt. Der Wert stieg im Januar auf 93,9 Punkte - das ist der höchste Wert seit Juli des vergangenen Jahres. "Die Beschäftigungspläne sind nicht mehr ganz so restriktiv", sagte Klaus Wohlrabe, Chefstatistiker des Münchner Ifo-Instituts, dem Handelsblatt. "Trotzdem bleiben die Unternehmen aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und der anhaltenden Unsicherheit bei ihren Personalplanungen zurückhaltend. Eine nachhaltige Erholung am Arbeitsmarkt zeichnet sich gegenwärtig noch nicht ab." (Handelsblatt)

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May 26, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)

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