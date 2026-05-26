Die Lage am Ölmarkt bleibt angespannt: Während die USA ihre Militäraktionen gegen iranische Ziele ausweiten, sorgen zugleich widersprüchliche Signale aus Washington für Unsicherheit unter den Anlegern. Entsprechend uneinheitlich entwickelten sich am Dienstag die Ölpreise. Die Nordseesorte Brent legt im frühen Handel zu auf gut 98 Dollar je Barrel. Der US-Ölpreis WTI fällt hingegen weiter auf zuletzt knapp 92 Dollar.Marktbeobachter sehen die Ursachen vor allem in den unterschiedlichen Einflussfaktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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