Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist per 31. März 2026 einen Halbjahresabschluss mit einem Nettoertrag von CHF 14.82 Mio. aus, was einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mietzinsausfallrate konnte auf 1.37 Prozent (30. September 2025: 1.44 Prozent) reduziert werden.
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31.März2026 einen erfolgreichen Verlauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/2026. Der Nettoertrag konnte gegenüber dem Vorjahressemester um 9Prozent auf CHF14.82Mio. gesteigert werden.
Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf höhere Mietzinseinnahmen infolge der gezielten Erweiterung des Immobilienportfolios durch Liegenschaftsakquisitionen zurückzuführen. Zudem konnte die bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios nochmals leicht von 1.44Prozent per 30.September2025 auf 1.37Prozent per 31.März2026 gesenkt werden. Dies ist auch im Konkurrenzvergleich als unter dem Marktdurchschnitt zu taxieren. Wichtigste Treiber dafür sind die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum, die attraktiven Lagen und die gute Qualität der Liegenschaften sowie ein konsequentes, aktives Vermietungsmanagement.
Die Fondsperformance für die Berichtsperiode per 31. März 2026 liegt bei 9.8 Prozent und übertrifft damit die Halbjahresperformance des SXI Real Estate Funds Broad SWIIT Index (0.6 Prozent) deutlich.
Kapitalerhöhung unterstützt Wachstum und finanzielle Flexibilität
Treiber dieser Entwicklung war der Erwerb von vier Liegenschaften von der Helvetia Schweizerische LebensversicherungsgesellschaftAG. Die Finanzierung erfolgte über eine Kapitalerhöhung von CHF128Mio. Mit einer Fremdfinanzierungsquote von 21.15Prozent wahrt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund seine finanzielle Flexibilität und schafft die Grundlage für weitere selektive Akquisitionen sowie die Umsetzung laufender Entwicklungsprojekte. Mit Wirkung per 1. April 2026 wurde die Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55 Prozent reduziert.
Fondsportrait
Fondsinformationen
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.
Über Helvetia Asset Management AG
Disclaimer
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|Sprache:
|Deutsch
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|Helvetia Asset Management AG
|St. Alban-Anlage 26
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2332998 26.05.2026 CET/CEST