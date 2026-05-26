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Goldman Sachs hat seine gesamte XRP-ETF-Position im Wert von 154 Millionen Dollar vollständig aufgelöst, nur wenige Monate nachdem die Bank als einer der größten institutionellen Halter von XRP-Produkten galt. Die 13F-Einreichung bei der SEC für das erste Quartal 2026 zeigt eine komplette Liquidation aller Positionen bei Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale und 21Shares. XRP notiert bei 1,36 Dollar und testet die Unterstützung bei 1,31 Dollar nach einem Durchbruch unter ein mehrmonatiges symmetrisches Dreieck. Die XRP Prognose steht damit vor einer entscheidenden technischen und fundamentalen Prüfung. Der RSI liegt bei 43 und zeigt nachlassende Kaufkraft an, während der 50-Tage-Durchschnitt als Widerstand wirkt. CoinDCX prognostiziert eine Spanne von 1,32 bis 1,45 Dollar für Mai. Die Marktkapitalisierung beträgt 84 Milliarden Dollar bei einem Tagesvolumen von 1,4 Milliarden Dollar.

XRP Prognose wird durch Goldman-Sachs-Ausstieg und technischen Zusammenbruch belastet

Goldman Sachs liquidierte im ersten Quartal 2026 alle XRP-ETF-Positionen laut Yahoo Finance, nachdem die Bank Ende 2025 noch rund 154 Millionen Dollar in XRP-bezogenen Fonds bei Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale und 21Shares hielt. Die Positionen stehen jetzt bei null, was eine vollständige Umkehr innerhalb eines einzigen Quartals bedeutet. Gleichzeitig reduzierte Goldman seine Ethereum-ETF-Beteiligung um 70 Prozent auf 114 Millionen Dollar und behielt Bitcoin-Positionen mit rund 700 Millionen Dollar weitgehend bei. Diese klare Hierarchie zeigt, dass die Bank BTC gegenüber allen Altcoins bevorzugt und das Experiment mit XRP-ETFs beendete.

XRP notiert bei 1,36 Dollar und hat den Kurs nach einem Durchbruch unter ein symmetrisches Dreieck verloren, das seit Februar als wichtiges Chartmuster beobachtet wurde. Der RSI liegt laut CoinDCX bei 43 und signalisiert nachlassende Kaufkraft im kurzfristigen Zeitrahmen. Die Unterstützung liegt bei 1,31 Dollar, der Widerstand bei 1,41 Dollar in der Nähe des 20-Tage-Durchschnitts. Futures Open Interest auf Binance nähert sich 500 Millionen Dollar, was das Liquidationsrisiko auf beiden Seiten erhöht.

Die CLARITY-Act-Anhörung im Bankenausschuss des Senats brachte kurzfristig Bewegung nach oben, aber der Kurs konnte 1,45 Dollar nicht halten und fiel zurück. CoinDCX prognostiziert XRP zwischen 1,32 und 1,45 Dollar für den Rest des Mai, während langfristige Ziele auf 2,20 Dollar bis 2030 verweisen. XRP ist 2026 bisher um 26 Prozent gefallen und zeigt damit die größte Underperformance unter den führenden Altcoins.

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig unter Druck, da der technische Bruch und die institutionellen Verkäufe die positiven Signale aus den ETF-Zuflüssen überlagern. Ein Analyst sieht eine mögliche Rückkehr zum mittleren Gaussian-Channel-Band im weiteren Jahresverlauf.

Pepeto bietet gebührenfreie Swaps und eine Bridge für den nächsten Zug

Die Idee, Token über Ketten hinweg ohne Kosten zu tauschen, statt auf jedem Netzwerk Gas-Gebühren zu zahlen, beschreibt ein Problem, das große Projekte bis heute nicht gelöst haben. Genau das bietet Pepeto bereits, angefangen bei PepetoSwap, dem gebührenfreien Handelswerkzeug im Zentrum der Plattform.

Der Swap ist aktiv und mit einer Cross-Chain-Bridge verbunden, die Token zwischen Netzwerken ohne Kosten bewegt. Teure Transfers werden zu einzelnen Vorgängen, bei denen jeder investierte Dollar arbeitet, statt in Gas-Gebühren zu verschwinden. Während die XRP Prognose die Unterstützung bei 1,36 Dollar testet und der breitere Markt Angst zeigt, ist eine Plattform, die jede Kostenbarriere beseitigt, nicht nur ein Vorteil, sondern der Grund, warum mehr als 10 Millionen Dollar weiterhin während Angstphasen in den Presale fließen.

Die Bridge verbindet alle wichtigen Netzwerke, sodass das Verschieben von Vermögenswerten von Ethereum zur BNB Chain nichts kostet und das Kapital vollständig erhalten bleibt. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und jeden einzelnen Vertrag verifiziert, bevor der Presale startete, sodass das Kapital im Presale einen vollständigen Nachweis über die Sicherheit des Projekts trägt.

Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin schuf, bewies, was die richtige Community zusammen mit funktionierenden Werkzeugen erreichen kann. Mit dem bevorstehenden Binance-Listing und dem Einstieg bei 0,0000001871 Dollar positionieren sich Käufer jetzt für das, was Analysten als vergleichbare Ergebnisse zu früheren erfolgreichen Listings einschätzen.

Fazit: Die XRP Prognose hat Spielraum, aber der Presale hat mehr

ETF-Gelder verlassen Bitcoin in Milliardenhöhe, Altcoin-Produkte gewinnen, während die größten Fonds bluten, und ein Presale übersteigt 10 Millionen Dollar inmitten dieses Geschehens. Pepeto liefert zu Presale-Preisen eine vollständig entwickelte Börse, während das Binance-Listing näher rückt. hat Spielraum nach oben, aber Pepeto hat mehr davon, weil die Werkzeuge bereits funktionieren und der Presale der einzige Moment ist, in dem dieser Einstieg existiert. Der Presale füllt sich, während dieser Artikel auf dem Bildschirm steht, und sobald das Listing kommt, verschwindet dieser Einstieg für immer. Kapital, das jetzt auf die offizielle Pepeto-Website fließt, baut Positionen auf, die das Listing belohnen wird.

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