The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2026
ISIN Name
XS2178769076 FRESE.MED.CARE MTN 20/26
XS2086868010 TESCO TRE.SV 19/26 MTN
US960413AT94 WESTLAKE 17/26
US842434CQ33 STHN CAL.GAS 2026
DE000DK0ES85 DEKA IHS MTN S 7470
US166756AX48 CHEVRON USA 21/49
USV6703DAC84 NETWORK I2I 21/UND. REGS
DE000DDA0ZG4 DZ BANK IS.A1356
XS2827693446 SWISSCOM FIN 24/26 MTN
DE000RLP1494 RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
XS2004431107 TP ICAP FIN. 19/26 MTN
DE000A351MM7 KRED.F.WIED.23/26 MTN
US370334CX03 GENL MILLS 24/27
DE000LB118R9 LBBW STUFENZINS 19/26
FR0013336286 CIE F.FONCIER 18-26 MTN
XS1822791619 CITYCON TREAS. 18/27 MTN
DE000HLB5683 LB.HESS.THR.CA.TIL.05C/24
DE000DG4UGE7 DZ BANK IS.A917
XS2769388435 GS F.C.INTL 24/26 MTN
DE000AAR0413 AAREAL BANK MTN S.330
DE000A383D83 KRED.F.WIED. 24/34 MTN
DE000RLP1502 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2026
ISIN Name
XS2178769076 FRESE.MED.CARE MTN 20/26
XS2086868010 TESCO TRE.SV 19/26 MTN
US960413AT94 WESTLAKE 17/26
US842434CQ33 STHN CAL.GAS 2026
DE000DK0ES85 DEKA IHS MTN S 7470
US166756AX48 CHEVRON USA 21/49
USV6703DAC84 NETWORK I2I 21/UND. REGS
DE000DDA0ZG4 DZ BANK IS.A1356
XS2827693446 SWISSCOM FIN 24/26 MTN
DE000RLP1494 RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
XS2004431107 TP ICAP FIN. 19/26 MTN
DE000A351MM7 KRED.F.WIED.23/26 MTN
US370334CX03 GENL MILLS 24/27
DE000LB118R9 LBBW STUFENZINS 19/26
FR0013336286 CIE F.FONCIER 18-26 MTN
XS1822791619 CITYCON TREAS. 18/27 MTN
DE000HLB5683 LB.HESS.THR.CA.TIL.05C/24
DE000DG4UGE7 DZ BANK IS.A917
XS2769388435 GS F.C.INTL 24/26 MTN
DE000AAR0413 AAREAL BANK MTN S.330
DE000A383D83 KRED.F.WIED. 24/34 MTN
DE000RLP1502 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024
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