US-Angriffe in der Straße von Hormus lassen den Goldpreis fallen. Brent-Öl steigt dagegen. Anleger fürchten, dass es keinen schnellen Durchbruch bei den Friedensgesprächen zwischen dem Iran und den USA geben könnte.Der Goldpreis steht wieder unter Druck. Nach den US-Angriffen in der Straße von Hormus fiel der Preis für das gelbe Edelmetall am Dienstagmorgen zeitweise um mehr als ein Prozent auf rund 4.524,89 US-Dollar je Unze. Grund hierfür ist, dass die Hoffnung auf rasche Fortschritte in den Friendensgesprächen mit dem Iran und eine schnellere Öffnung der wichtigen Wasserstraße gedämpft wurde. US-Streitkräfte griffen nach Angaben des US-Zentralkommandos Raketenstellungen im Iran sowie …Den vollständigen Artikel lesen
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