CGTN veröffentlichte einen Artikel, der aufzeigt, wie der menschenzentrierte Regierungsansatz den Lebensstandard in China maßgeblich verbessert hat und wie er voraussichtlich auch in Zukunft weitere spürbare Verbesserungen für das Leben der Menschen bringen wird.

PEKING, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Vorfeld des diesjährigen Frühlingsfestes besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping eine Gemeinschaftskantine in einer Seniorenwohnanlage, um sich über die lokalen Bemühungen zur Verbesserung der öffentlichen Versorgungsdienste und der Seniorenbetreuung zu informieren. Außerdem unterhielt er sich herzlich mit Lieferfahrern, die in der Kantine eine Pause einlegten, und erkundigte sich nach ihrer Arbeit und ihrem Alltag.

Xi betonte, dass die Parteikomitees und Regierungen auf allen Ebenen sich um diese Menschen kümmern und bessere Dienstleistungen bereitstellen müssten, um sie in ihrem Leben, ihrer Arbeit und ihrer Bildung zu unterstützen.

Das Jahr 2026 markiert den 105. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Xi wies einst darauf hin, dass das Volk die Nation repräsentiere und die Nation aus dem Volk bestehe. Er erklärte zudem, dass das Fortbestehen einer Partei von der Unterstützung ihres Volkes abhänge, und fügte hinzu: Mit dem Vertrauen und der Unterstützung des Volkes sei die KPCh allen Hindernissen zum Trotz unbesiegbar.

Seit dem 18. Parteitag der KPCh im Jahr 2012 wurden fast 100 Millionen Menschen aus der Armut befreit; China hat den Aufbau einer in jeder Hinsicht mäßig wohlhabenden Gesellschaft vollendet und die weltweit größten Systeme für Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheitswesen sowie Unterstützung im städtischen Wohnungsbau etabliert.

Der Zugang zu Bildung auf allen Ebenen hat mittlerweile das Durchschnittsniveau von Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen erreicht oder sogar übertroffen. Die Abdeckung durch die medizinische Grundversicherung liegt weiterhin bei über 95 Prozent, die Lebenserwartung ist auf über 79 Jahre gestiegen und die Gruppe der Menschen mit mittlerem Einkommen umfasst mittlerweile mehr als 400 Millionen Personen.

Die Priorisierung des Menschen rückt noch stärker in den Vordergrund, während sich China derzeit im ersten Jahr der Periode des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) befindet. Mehr als ein Drittel des Plans für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung widmet sich der Lebensgrundlage der Bevölkerung und umfasst Bereiche wie Arbeitsplätze, Einkommen, Bildung, Gesundheitswesen, Altenpflege und Kinderbetreuung - Themen, die für die Öffentlichkeit von größter und unmittelbarster Bedeutung sind.

In Bezug auf Lieferfahrer, Fahrdienstfahrer und Beschäftigte im E-Commerce - die als "neue Beschäftigungsformen" bezeichnet werden und einen rasant wachsenden Teil des chinesischen Arbeitsmarktes darstellen, der im Zuge des Aufstiegs des Internets und der digitalen Wirtschaft entstanden ist - betont der Plan die Bestrebungen, die gesunde Entwicklung flexibler und neuer Beschäftigungsformen zu fördern, Personen in diesen Bereichen bei der Teilnahme an Versicherungssystemen für Arbeitnehmer zu unterstützen sowie die Regelungen zur Übertragung von Sozialversicherungskonten weiter zu optimieren.

Zhang Linshan, Forscher an der Academy of Macroeconomic Research unter der National Development and Reform Commission Chinas, erklärte, dass der 15. Fünfjahresplan ein starkes Signal aussende: China halte weiterhin an einem menschenzentrierten Ansatz fest, bei dem eine hochwertige Entwicklung darauf ausgerichtet sei, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und sicherzustellen, dass die Entwicklungsergebnisse allen Menschen in breiterem und gerechterem Maße zugutekommen.

Zhang fügte hinzu, dass dies zudem Chinas Wandel in der Entwicklung widerspiegele: weg von der bloßen Verfolgung von Wachstum hin zum Streben nach hochwertigem Wachstum.

Das Ziel bestehe darin sicherzustellen, dass Wirtschaftswachstum und die Verbesserung der Lebensgrundlagen der Menschen Hand in Hand gehen; dadurch werde ein positiver Kreislauf geschaffen, der es den Menschen ermögliche, sich sicherer zu fühlen und der Zukunft mit größerer Zuversicht entgegenzublicken, fügte Zhang hinzu.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-24/Putting-people-first-A-guiding-principle-in-China-s-governance-1NpJlbWbCUM/p.html

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