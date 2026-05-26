Die Deutsche Bank lädt diesen Donnerstag zu ihrer Hauptversammlung. Neben den Ausschüttungen für 2025 schauen Anleger hier auch auf neue Aussagen von CEO Christian Sewing zur laufenden Strategie. Die Aktie konnte letzte Woche ein Kaufsignal generieren und befindet sich im Aufwind.Das Wichtigste kurz und knapp• Wenn die Deutsche Bank am Donnerstag zu ihrer Hauptversammlung lädt, kann CEO Christian Sewing Vollzug melden• Aktionäre sollen insgesamt 1,9 Milliarden Euro erhalten - die Dividende beträgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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