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YOC AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2026: Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 8,0 Mio. EUR



26.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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Berlin, 26. Mai 2026 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) hat heute Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Die Gesellschaft erzielte einen Konzernumsatz in Höhe von 8,0 Mio. EUR, was einem Wachstum in Höhe von 10% gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1/2025: 7,3 Mio. EUR) entspricht. Während sich das nationale Geschäft auf Vorjahresniveau bewegte, entwickelte sich das internationale Geschäft mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 22% sehr dynamisch. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung der internationalen Märkte sowie die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Die Rohertragsmarge lag im Berichtszeitraum bei 43,2%. Liegt dieser Wert noch unter dem Vorjahresniveau, so zeigt sich eine klare Verbesserung im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen des Geschäftsjahres 2025 (Q4/2025: 41,6%, Q3/2025: 42,4%, Q2/2025: 41,4%). Diese Entwicklung ist insbesondere auf erste Effekte eingeleiteter Effizienzmaßnahmen auf der Supply- und Demand-Seite sowie verbesserte Einkaufskonditionen für externe Leistungen und Services zurückzuführen. Der fortschreitende Ausbau der VIS.X Plattform unterstützt zusätzlich die Generierung von Skaleneffekten und nachhaltigem Wachstum. Für die kommenden Quartale wird eine weitere Verbesserung der Rohertragsquote erwartet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im ersten Quartal 2026 auf 0,2 Mio. EUR (Q1/2025: 0,1 Mio. EUR). Das Konzernperiodenergebnis belief sich auf -0,4 Mio. EUR und wurde weiterhin durch planmäßige Abschreibungen auf vorausgegangene Technologieinvestitionen beeinflusst. Operativ zeigt sich jedoch eine klare Verbesserung der Ertragskraft. Sebastian Bauermann, CFO der YOC AG, kommentiert: "Die Verbesserung unserer Rohertragsquote bleibt ein zentraler Schwerpunkt. Für die kommenden Quartale erwarten wir sukzessive eine Steigerung der Rohertragsquote. Das erste Quartal 2026 zeigt, dass wir unsere strategischen Prioritäten konsequent in operative Fortschritte übersetzen. Insbesondere die internationale Entwicklung sowie die Weiterentwicklung unserer VIS.X Plattform tragen zunehmend zur Stabilisierung und Verbesserung unserer Ergebnissituation bei." Der vollständige Quartalsbericht für das erste Quartal 2026 steht ab sofort hier zur Verfügung. Anlässlich der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse 2026 führt die YOC AG am Dienstag, den 26.05.2026, um 10:00 Uhr CET einen Earnings Call durch, in dem das Management die Geschäftsentwicklung sowie relevante Markt- und Strategieaspekte erläutert und im Anschluss für Fragen zur Verfügung steht. Hier geht es zur Anmeldung. *EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2025 auf der Seite 55.

ÜBER YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. KONTAKT YOC AG I Investor Relations I Greifswalder Str. 212 I 10405 Berlin I ir@yoc.com I www.yoc.com/de



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