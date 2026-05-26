DJ Nordex liefert 110-MW-Windturbinen an Eksim Enerji in die Türkei

DOW JONES--Nordex hat in der Türkei einen weiteren Auftrag von dem Ökostromanbieter Eksim Enerji über die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen erhalten. Die 16 Turbinen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 Megawatt (MW) sind für den Windpark Balikesir-3 in der Provinz Balikesir im Westen des Landes bestimmt, wie die Nordex Group mitteilte. Der Vertrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

Eksim Enerji ist ein langjähriger Nordex-Kunde. Das Windenergieportfolio des Unternehmens umfasst eine installierte Gesamtleistung von 832,8 MW.

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May 26, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)

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