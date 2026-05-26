© Foto: Dall-EDer Kospi erreicht neue Rekorde, während der KI-Boom Taiwan antreibt und geopolitische Signale die Märkte weiter dominieren.Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag ein gemischtes Bild gezeigt, wobei Südkoreas Leitindex Kospi mit einem neuen Rekordhoch die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zog. Für Optimismus sorgten vor allem Hoffnungen auf Fortschritte bei einer möglichen Friedenslösung zwischen den USA und Iran. Auch Taiwan rückte in den Mittelpunkt: Dank der starken Kursrallye von TSMC im Zuge des weltweiten KI-Booms überholte das Land Indien und ist nun der fünftgrößte Aktienmarkt der Welt. Kospi erreicht Rekordhoch - Anleger setzen auf Entspannung im Nahen Osten Der …Den vollständigen Artikel lesen
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