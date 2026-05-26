Ethereum Prognose nach dem Harvard-Ausstieg, warum 87 Millionen Dollar den ETH-Markt verlassen haben

Anzeige / Werbung

Harvard University hat seine gesamte Ethereum-ETF-Position im Wert von 87 Millionen Dollar liquidiert, nach nur einem einzigen Quartal als Halter des BlackRock iShares Ethereum Trust. Der Ausstieg geschah, während ETH mehr als 50 Prozent unter seinem August-2025-Hoch bei knapp 5.000 Dollar notiert und die Marktkapitalisierung bei 256 Milliarden Dollar liegt. Gleichzeitig verließen acht Forscher die Ethereum Foundation im Jahr 2026, und ein ehemaliger Mitarbeiter schlug eine neue Organisation mit einer Milliarde Dollar Kapital vor. Die Ethereum Prognose steht damit unter institutionellem und strukturellem Druck. ETH notiert bei rund 2.110 Dollar und zeigt auf dem Vier-Stunden-Chart bärische Signale. Das Glamsterdam-Upgrade verdreifachte die Blockkapazität im Mai, doch der Kurs reagierte nicht auf die technische Verbesserung. Der Fear-and-Greed-Index zeigt 28 und signalisiert Angst im breiten Kryptomarkt.

Die Ethereum Prognose nach Harvards 87-Millionen-Dollar-Ausstieg und dem Glamsterdam-Upgrade

Harvard Management Company verkaufte laut SEC-Filing 3,87 Millionen Anteile des BlackRock iShares Ethereum Trust im ersten Quartal 2026, nur ein Quartal nachdem die Position eröffnet wurde. Die Stiftung reduzierte auch ihre Bitcoin-ETF-Beteiligung um 2,3 Millionen Anteile, behielt aber 117 Millionen Dollar in IBIT. Dieses Ungleichgewicht deutet darauf hin, dass die größte Universitätsstiftung der Welt BTC gegenüber ETH klar bevorzugt. Acht Forscher der Ethereum Foundation verließen die Organisation 2026, und ein ehemaliger Wissenschaftler schlug eine neue Einheit mit einer Milliarde Dollar vor, die den ETH-Preis stärker in den Fokus rücken soll.

Goldman Sachs reduzierte seine ETH-ETF-Beteiligung laut CoinDesk um rund 70 Prozent und hält nur noch 114 Millionen Dollar in Ethereum-Produkten. Die Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten eine Serie von zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen, was den Verkaufsdruck weiter verstärkte. Jane Street hingegen fügte 82 Millionen Dollar in Ethereum-ETF-Positionen hinzu und signalisierte damit eine Umschichtung von Bitcoin zu Ethereum. Das Glamsterdam-Upgrade ging am 1. Mai live und verdreifachte die Blockkapazität des Netzwerks durch eine Anhebung des Gas-Limits auf 200 Millionen, was die Transaktionskosten auf Layer 2 deutlich senken soll.

Trotz dieser technischen Verbesserung notiert ETH bei rund 2.110 Dollar und hat seit dem Mai-Hoch bei 2.200 Dollar spürbar nachgegeben. CoinDCX prognostiziert ETH zwischen 2.108 und 2.125 Dollar für Ende Mai, während InvestingHaven bis 2030 einen Kurs von 10.000 Dollar für möglich hält. Die Ethereum Prognose bleibt kurzfristig unter Druck, da die institutionellen Abflüsse die technischen Fortschritte überlagern. Der RSI liegt bei 36 und signalisiert überverkaufte Bedingungen auf dem Tageschart.

Standard Chartered hält ein Kursziel von 4.000 Dollar für erreichbar, wenn sich die Makrolage verbessert.

Pepeto bietet die Werkzeuge, die Kleinanleger während institutioneller Panik brauchen

Wenn große Fonds während Angstphasen ihre Positionen abbauen, bewegen sie Milliarden in Stunden mit Werkzeugen, die kleineren Investoren nie zur Verfügung stehen.

Pepeto ansetzt. Pepeto wurde als vollständige Handelsplattform konzipiert, die jedem Presale-Käufer die Möglichkeit gibt, Kapital zu tauschen, zu bewegen und zu schützen, mit Produkten, die bereits laufen. Mit dem bevorstehenden Binance-Listing und dem Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar wird der Einstieg, den Tausende von Wallets gerade füllen, dauerhaft verschwinden, sobald der offene Handel beginnt.

Mehr als 10 Millionen Dollar sammelten sich während dieser Korrektur auf Basis funktionierender Produkte, nicht auf Basis einer Roadmap, die auf eine Frist wartet. Die Rechnung stützt die Ziele, weil der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin zu einer 7-Milliarden-Dollar-Bewertung bei null Produkten brachte, Pepeto von Anfang an mit einer funktionierenden Börsenplattform entwickelte. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, damit kleinere Positionen mehr von jedem Gewinn behalten, und die Bridge bewegt Vermögenswerte über Ketten hinweg ohne Kosten.

SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und jeden einzelnen Smart Contract verifiziert, bevor der Presale startete. Die Ethereum Prognose erzeugt Verunsicherung, aber die Wallets, die Pepeto während dieser Verunsicherung füllen, sind diejenigen, die für das positioniert sind, was das Listing liefert.

Fazit: Die Ethereum Prognose zeigt Unsicherheit, aber der Presale zeigt Überzeugung

Der Markt tut, was er immer tut, er schüttelt Halter ab, die ohne Plan eingestiegen sind, während kluge Wallets den Abverkauf nutzen. Harvard liquidierte 87 Millionen Dollar in ETH nach einem Quartal, acht Forscher verließen die Foundation, und ETH steht bei der Hälfte seines Rekords. Pepeto wurde genau für diese Art von Angstphase gebaut, mit einer funktionierenden Börsenplattform, einer Cross-Chain-Bridge und einem bevorstehenden Binance-Listing. Die Wallets, die den Presale über 10 Millionen Dollar füllen, wissen, was das Listing liefert, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem der Einstieg noch offensteht. Einzusteigen, bevor das Listing kommt, könnte die wichtigste Entscheidung dieses Zyklus sein.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen