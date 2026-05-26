WIESBADEN (ots) -- 82 % der Passagierflüge über kurze Distanz waren Auslandsflüge- Häufigste innerdeutsche Verbindungen 2025 zwischen Frankfurt am Main und Berlin Brandenburg sowie München und Frankfurt am Main- 55 % der längeren Auslandsurlaube in der EU waren 2024 FlugreisenWegen des weltweiten Kerosinmangels könnten in nächster Zeit viele Flüge gestrichen werden - insbesondere auf der Kurzstrecke. 652 000 Kurzstreckenflüge mit Passagierbeförderung begannen oder endeten im Jahr 2025 an deutschen Hauptverkehrsflughäfen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Kurzstreckenflüge mit einer Distanz von maximal 1 000 Kilometern hatten somit einen Anteil von 45 % an allen 1,5 Millionen Passagierflügen des Jahres 2025. Ihr Ziel oder Start war überwiegend das nahegelegene Ausland: 82 % der Kurzstreckenflüge mit Passagierbeförderung waren Auslandsflüge.55 % aller Flüge mit Passagierbeförderung an deutschen Hauptverkehrsflughäfen im Jahr 2025 hatten eine Distanz von mehr als 1 000 Kilometern. Sie verkehrten mit 76 % überwiegend von und ins europäische Ausland, gefolgt von Asien (10 %), Amerika (8 %) und Afrika (7 %).Kurzstreckenflüge im 1. Quartal 2026 unter dem Niveau der VorjahreIn den ersten drei Monaten des Jahres 2026 gingen 137 700 Passagierflüge über eine kurze Distanz von weniger als 1 000 Kilometern. Das waren 3 % weniger als im Vorjahreszeitraum mit 141 800 Kurzstreckenflügen. Auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 waren es mit 138 900 Kurzstreckenflügen etwas mehr als in diesem Jahr. Die Zahl der Passagierflüge insgesamt ist im 1. Quartal 2026 mit 282 100 Flügen im Vergleich zum 1. Quartal 2025 mit 284 400 Flügen ebenfalls leicht gesunken (-1 %).Meiste Kurzstreckenflüge 2025 zwischen Frankfurt am Main und London-HeathrowDie häufigste Verbindung auf der kurzen Distanz an deutschen Hauptverkehrsflughäfen war 2025 die zwischen Frankfurt am Main und London-Heathrow mit 11 000 Passagierflügen. Darauf folgten die innerdeutschen Verbindungen zwischen Frankfurt am Main und dem Flughafen Berlin Brandenburg mit knapp 11 000 Flügen, München und Frankfurt am Main mit 10 700 Flügen sowie Frankfurt am Main und Hamburg mit 10 300 Flügen.Knapp die Hälfte aller Auslandsurlaube in der EU 2024 mit dem FlugzeugIn den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) war das Flugzeug im Jahr 2024 bei 48 % aller Auslandreisen mit mindestens einer Übernachtung nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat das Hauptbeförderungsmittel. Kürzere Auslandsreisen mit ein bis drei Übernachtungen erfolgten zu 30 % mit dem Flugzeug. Ab vier oder mehr Übernachtungen wurde bei 55 % der Urlaubsreisen hauptsächlich geflogen. Bei Inlandsurlauben ab einer Übernachtung nutzten hingegen nur 2 % der EU-Bürgerinnen und -bürger das Flugzeug als Hauptbeförderungsmittel.Methodische Hinweise:Dargestellt wird der Flugverkehr an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im jeweiligen Vorjahr. Im Inlandsverkehr werden ausschließlich Starts betrachtet, um Doppelzählungen zu vermeiden. Rundflüge und sonstige Flüge, bei denen Start- und Zielflughafen identisch sind, werden nicht dargestellt.Weitere Informationen:Die Entfernungen zwischen den Flughäfen werden nach der Großkreismethode berechnet. Der Aufsatz "Entwicklung eines Algorithmus zur Berechnung der im deutschen Luftraum zurückgelegten Flugkilometer in der Luftverkehrsstatistik" in "Methoden, Verfahren, Entwicklungen" Heft 2/2009 beschreibt die entsprechende Methodik.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6281356