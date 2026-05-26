© Foto: Dall-ENeue US-Angriffe im Iran lassen den Ölpreis steigen und gefährden die Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Nahen Osten.Die internationalen Ölmärkte reagieren nervös auf neue militärische Spannungen im Nahen Osten. Nachdem die USA erneut Ziele im Süden Irans angegriffen haben, stiegen die Ölpreise am Dienstag deutlich an. Gleichzeitig entwickelten sich die Aktienmärkte uneinheitlich, da Anleger zwischen Hoffnung auf eine diplomatische Lösung und der Angst vor einer weiteren Eskalation abwägen. Brent verteuerte sich im frühen asiatischen Handel zeitweise um mehr als zwei Prozent auf 98,12 Dollar je Barrel. US-Rohöl der Sorte WTI notierte bei 91,79 US-Dollar pro Barrel. Zwar war WTI damit …Den vollständigen Artikel lesen
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