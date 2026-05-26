Nach dem starken Pfingstmontag (wir berichteten gestern) steht heute Morgen die Konsolidierung an. In Tokio gab der Nikkei 225 heute Morgen um rund 0,5 % nach, was aber vor allem als Gewinnmitnahme nach dem starken Montag zu lesen ist. Auslöser waren sinkende Ölpreise und Hoffnungen auf Fortschritte im Konflikt um Iran und die Straße von Hormus.
Der Kospi sticht positiv heraus und legte nach einem Feiertag um rund 2,8 % bis 2,9 % zu. Besonders stark waren Technologiewerte. Unser Empfehlungs- und Depotwert SK Hynix markierte einen neuen Rekord.
Der chinesische Festlandsmarkt zeigte sich schwächer. Der Shanghai Composite verlor heute Morgen etwa 0,8 %. Hongkong hielt sich etwas besser. Der Hang Seng liegt rd. 0,3 % im Plus.
Die USA meldeten erneut Angriffe auf iranische Raketenstellungen und Boote, die Minen verlegt haben sollen. Parallel laufen Verhandlungen über eine Verlängerung des Waffenstillstands und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus mit konstruktiven Worten des iranischen Außeministers.
Volker Schulz
Redaktionsleiter (https://www.bernecker.info/)
Der Kospi sticht positiv heraus und legte nach einem Feiertag um rund 2,8 % bis 2,9 % zu. Besonders stark waren Technologiewerte. Unser Empfehlungs- und Depotwert SK Hynix markierte einen neuen Rekord.
Der chinesische Festlandsmarkt zeigte sich schwächer. Der Shanghai Composite verlor heute Morgen etwa 0,8 %. Hongkong hielt sich etwas besser. Der Hang Seng liegt rd. 0,3 % im Plus.
Die USA meldeten erneut Angriffe auf iranische Raketenstellungen und Boote, die Minen verlegt haben sollen. Parallel laufen Verhandlungen über eine Verlängerung des Waffenstillstands und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus mit konstruktiven Worten des iranischen Außeministers.
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