EQS-News: Dstny / Schlagwort(e): Personalie

Die Dstny Group ernennt Igor Pais zum Chief Customer Officer, um die Kundenorientierung in großem Maßstab zu stärken



26.05.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BRÜSSEL, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Dstny Group, Europas führender Anbieter von Kommunikationslösungen für Unternehmen, gibt die Ernennung von Igor Pais zum Chief Customer Officer (CCO) und Mitglied des Führungsteams mit sofortiger Wirkung bekannt. Igor bringt 20 Jahre Erfahrung im Bereich Kommunikationssoftware in eine Position ein, in der die Kunden im Mittelpunkt des nächsten Wachstumsabschnitts von Dstny stehen. Als CCO wird Igor die Bereiche Marketing, Vertrieb, Service und Kundenerfolg auf gemeinsame Kundenziele ausrichten, um die Amortisationszeit zu verkürzen, die Kundenbindung zu stärken und die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Er berichtet direkt an CEO Daan De Wever. "Ich freue mich sehr, in einem so entscheidenden Moment zu Dstny zu kommen", sagte Igor Pais, CCO der Dstny Group. "Die Chance besteht darin, die Kundenreise so stark zu gestalten wie die Technologie, die dahintersteht - und ein durchgängiges Erlebnis zu schaffen, das Kunden zu langfristigen Partnern macht." Vor seinem Eintritt bei Dstny war Igor in verschiedenen Bereichen der Kommunikationssoftwarebranche tätig, darunter Netzwerk-, Dienstleistungs- und Kundenbetreuungsbereiche. Er hat umfangreiche Transformationsprogramme geleitet, deren Schwerpunkt auf neuen Einnahmequellen, der Kapitalrendite von Produkten und messbaren Geschäftsergebnissen lag - Erfahrungen, die sich direkt auf die Mission von Dstny übertragen lassen, sicherzustellen, dass jedes Unternehmen stets erreichbar, stets reaktionsfähig und stets auf Wachstumskurs ist. "Wenn wir wachsen, muss die Qualität des Kundenerlebnisses mitwachsen", sagte Daan De Wever, CEO der Dstny Group. "Igors Ernennung spiegelt unser klares Bekenntnis wider, den Kunden in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten zu stellen - vom ersten Kontakt bis zur vollständigen Einführung. Seine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung kundenorientierter, durchgängiger Lösungen in großem Maßstab ist genau das, was diese nächste Phase erfordert." Informationen zu Dstny Dstny ist ein europäischer Anbieter von KI-gestützter, mobiler, orchestrierter Kommunikation. Wir sorgen dafür, dass jeder Anruf bearbeitet, jedes System angebunden und der Wert jeder Interaktion in einem stets verfügbaren Ökosystem aus intelligenter Sprachverarbeitung, Integrationen und KI-Agenten gewahrt bleibt, das durch die Dstny Services Fabric miteinander verbunden ist. Dstny wurde von Dienstleistern für Dienstleister entwickelt und integriert Kommunikationsfunktionen in die Tools und Arbeitsabläufe, die Unternehmen nutzen. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in acht Ländern. Das Unternehmen betreut weltweit mehr als 5 Millionen Nutzer und über 200 Partnerunternehmen aus dem Dienstleistungsbereich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dstny.com Christian Hed, Dstny

E-Mail: christian.hed@dstny.com

Tel: +46707187603 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986109/Dstny.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2986108/Dstny_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-dstny-group-ernennt-igor-pais-zum-chief-customer-officer-um-die-kundenorientierung-in-groWem-maWstab-zu-starken-302780618.html



26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News