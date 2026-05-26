Müller, Maier und Fischer: Wer so heißt, hat wohl in jeder deutschen Stadt Namensvetter. Wer aber wissen will, wo der eigene Nachname noch oder besonders oft vorkommt, sollte diese Webseite besuchen. Wer weiß schon, wo außer den direkten Verwandten noch Menschen mit demselben Nachnamen wohnen? Herausfinden lässt sich das auf der Webseite Geogen - der Name steht für "geografische Genealogie", was so viel bedeutet wie ortsbezogene Ahnenforschung. So ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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