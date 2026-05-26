© Foto: Michael Probst - APEZB-Direktorin Isabel Schnabel stellt die Märkte auf eine härtere EZB ein: Selbst ein Iran-Deal könnte eine Zinserhöhung im Juni offenbar nicht mehr verhindern. Die Hintergründe.Die Zinswende könnte bereits im Juni erfolgen. Selbst wenn die laufenden Friedensgespräche mit dem Iran erfolgreich enden sollten, hält EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel eine Zinserhöhung für nötig. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte sie am Dienstag: "Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juni für nötig." Der Grund: Der Energiepreisschock dauere aus ihrer Sicht zu lange und fresse sich zunehmend in die gesamte Wirtschaft hinein. Die Europäische Zentralbank hatte die Leitzinsen …Den vollständigen Artikel lesen
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