Ab sofort können die angebundenen Vertriebspartner von Qualitypool die neue Vergleichstechnologie von Smart InsurTech nutzen. Der Vollsortiment-Rechner Smart Compare wurde umfassend überarbeitet und in das bestehende technologische Angebot des Lübecker Maklerpools eingebunden. Der Lübecker Maklerpool Qualitypool hat die neue Vergleichstechnologie aus dem Hause Smart InsurTech in sein Angebot integriert. Mit der neuen Smart Compare-Generation steht angebundenen Vertriebspartnern von Qualitypool nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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