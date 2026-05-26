Bitcoin Prognose nach dem Iran-Deal zeigt BTC-Sprung von 74.200 auf 77.000 Dollar

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Bitcoin fiel am Samstagmorgen auf 74.209 Dollar und erholte sich innerhalb von drei Stunden auf über 77.000 Dollar, nachdem Präsident Trump ein weitgehend verhandeltes Friedensabkommen mit dem Iran angekündigt hatte. Der gesamte Kryptomarkt legte nach der Ankündigung um rund 75 Milliarden Dollar zu. Gleichzeitig wurden Short-Positionen im Wert von 180 Millionen Dollar liquidiert. Die Bitcoin Prognose für Mai 2026 zeigt einen Kurs unter dem 200-Tage-Durchschnitt, während geopolitische Faktoren den Takt vorgeben. Der RSI notiert bei neutralen 47 nach Wochen des Verkaufsdrucks. Analysten sehen 80.800 Dollar als ersten Widerstand und den 200-Tage-Durchschnitt bei 82.270 Dollar als nächstes Ziel.

Bitcoin Prognose im Fokus, nachdem der Iran-Deal den Kurs in drei Stunden um vier Prozent bewegte

Bitcoin verlor am späten Freitag rund vier Prozent und rutschte am frühen Samstagmorgen auf 74.209 Dollar. Der Auslöser war eine Kombination aus steigenden Anleiherenditen und geopolitischer Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen hatte in derselben Woche 5,198 Prozent erreicht und zog Kapital aus zinslosen Anlagen wie Bitcoin ab.

Präsident Trump verkündete auf Truth Social, dass ein Abkommen mit dem Iran und mehreren nahöstlichen Staaten weitgehend verhandelt sei. Das Abkommen sieht die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vor, durch die rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung fließt. Bitcoin reagierte sofort und stieg von 74.209 Dollar auf über 77.000 Dollar, ein Anstieg von rund vier Prozent in wenigen Stunden.

Laut FinanceFeeds legte die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung um etwa 75 Milliarden Dollar zu. Laut CoinDesk wurden Short-Positionen im Wert von 180 Millionen Dollar liquidiert, als der Kurs die 77.000-Dollar-Marke durchbrach. CoinCodex prognostiziert einen BTC-Kurs von 79.720 Dollar zum Jahresende, und die 5-Tage-Prognose zielt auf 82.979 Dollar.

Der Polymarket-Kontrakt für ein dauerhaftes Friedensabkommen sammelte ein Handelsvolumen von 154 Millionen Dollar und preist die Wahrscheinlichkeit eines Deals bis Jahresende bei 91 Prozent ein. Die Bitcoin Prognose bleibt jedoch von der Frage abhängig, ob der Iran-Deal tatsächlich finalisiert wird oder ob die Rallye erneut abverkauft wird. Wenn ein einzelnes geopolitisches Ereignis den Kurs um vier Prozent bewegt, stellt sich die Frage, welche Einstiege von solchen Schwankungen profitieren, ohne ihnen ausgeliefert zu sein.

Pepeto bietet ein anderes Rendite-Profil als die Bitcoin Prognose es kann

Geopolitische Schlagzeilen bewegen Bitcoin um Tausende Dollar in Stunden, doch für Anleger mit kleinerem Kapital ändert ein Sprung von 74.000 auf 77.000 Dollar wenig an der Gesamtrechnung. In solchen Momenten rücken Presale-Einstiege in den Fokus, die noch vor ihrem Listing stehen.

Pepeto ist eine funktionierende Handelsplattform für den Anleger, der erst erfährt, was große Wallets gekauft haben, nachdem die Bewegung stattgefunden hat. Während große Akteure BTC über ETF-Abflüsse verlassen, wächst der Abstand zwischen institutionellem Kapital und alltäglichen Käufern. Pepeto wurde entwickelt, um diese Lücke von Grund auf zu schließen.

PepetoSwap wickelt Token-Trades ohne Gebühren ab, sodass jeder Dollar vollständig in die Position fließt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Nachrichten, die eine Blockchain erschüttern, das Kapital nicht dort gefangen halten. Der Mitgründer hat den originalen Pepe Coin entwickelt, und Pepe erreichte eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden Dollar ohne ein einziges Produkt. SolidProof hat vor dem Presale-Start den gesamten Code geprüft und die Sicherheit der Smart Contracts unabhängig bestätigt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team.

Bitcoins Anstieg um 8.000 Prozent seit den Tiefs von 2020 ist die Zahl, die in Pepeto-Gesprächen immer wieder auftaucht. Beide starteten bei nahezu null, und beide zogen Kapital von den größten Wallets an. Doch BTC hat seinen Höchststand erreicht und fast 40 Prozent abgegeben, während Pepeto noch nicht gelistet ist. Analysten prognostizieren 100x bis 300x vom Presale- zum Post-Listing-Preis, weil das Angebot von 420 Billionen Token dem von Pepe entspricht, diesmal mit Handelstools unterstützt. Keine Bitcoin Prognose kann diese Art von Rendite für Käufer liefern, die vor dem Listing einsteigen.

Fazit

Der Iran-Deal hat die Bitcoin Prognose kurzfristig aufgehellt, aber selbst bei einem Anstieg auf 80.000 Dollar liefert das einen Gewinn von wenigen Prozent, nicht den Faktor, der kleine Einsätze in große Ergebnisse verwandelt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10 Millionen Dollar Presale-Volumen während genau der Angst, die Bitcoin auf 74.000 Dollar drückte, und das nahende Binance-Listing bedeutet, dass dieser Presale-Preis dauerhaft verschwindet, sobald der Listing-Tag kommt. Im letzten Zyklus machte der richtige Einstieg zur richtigen Zeit aus kleinen Wallets die Erfolgsgeschichten, über die alle gelesen haben. Dasselbe Fenster öffnet sich jetzt beim Pepeto-Presale, bevor das Listing diesen Zyklus der Bitcoin Prognose endgültig abschließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen