Die Auftragsdynamik bei Nordex Group hält an. Mit einem neuen Großauftrag aus der Türkei baut der Windkraftkonzern seine starke Marktposition weiter aus und untermauert gleichzeitig seine Wachstumsstory im Bereich der Onshore-Windenergie. Für Anleger könnte besonders interessant sein: Neben der Lieferung moderner Windturbinen sichert sich Nordex erneut langfristige Serviceerlöse - ein Bereich, der in der Windindustrie zunehmend an Bedeutung gewinnt. 110-MW-Auftrag stärkt Auftragsbestand Der neue Auftrag stammt vom langjährigen Kunden Eksim Enerji A.S. und umfasst die Lieferung sowie Errichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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