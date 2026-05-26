Der KI-Markt hat eine fundamentale Strukturwende vollzogen. Die Phase der "netten Spielereien", in der textbasierte Chatbots Gedichte schrieben, ist vorbei. Unternehmen verlangen heute echten Return on Investment. Das Zauberwort heißt Autonome KI-Agenten. Diese Software-Assistenten führen komplexe Arbeitsschritte eigenständig aus: Sie buchen Rechnungen in ERP-Systeme, verwalten HR-Prozesse und optimieren Lieferketten.
Doch die Entwicklung von Agenten erfordert gigantische Ressourcen. Es gewinnt nicht zwangsläufig derjenige mit dem schlauesten Sprachmodell, sondern der Hyperscaler, der die höchste "Daten-Gravitation" besitzt, die Inferenz-Kosten durch eigene Chips senkt und das stärkste Entwickler-Ökosystem bietet. Der weltweite Markt für Cloud-Infrastrukturservices ist laut Synergy Research Group im ersten Quartal 2026 auf rund 129 Mrd. $ gestiegen, was einem Plus von 35 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Die drei dominierenden US-Hyperscaler teilen diesen Markt unter sich auf. Wer die Spitzenposition im Agenten-Rennen einnimmt, lesen Sie in der aktuellen TB-Daily. Zusätzlich startet heute ein neuer DAX-Index-Trade. Zur Produktseite geht es mit einem KLICK HIER.
Doch die Entwicklung von Agenten erfordert gigantische Ressourcen. Es gewinnt nicht zwangsläufig derjenige mit dem schlauesten Sprachmodell, sondern der Hyperscaler, der die höchste "Daten-Gravitation" besitzt, die Inferenz-Kosten durch eigene Chips senkt und das stärkste Entwickler-Ökosystem bietet. Der weltweite Markt für Cloud-Infrastrukturservices ist laut Synergy Research Group im ersten Quartal 2026 auf rund 129 Mrd. $ gestiegen, was einem Plus von 35 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Die drei dominierenden US-Hyperscaler teilen diesen Markt unter sich auf. Wer die Spitzenposition im Agenten-Rennen einnimmt, lesen Sie in der aktuellen TB-Daily. Zusätzlich startet heute ein neuer DAX-Index-Trade. Zur Produktseite geht es mit einem KLICK HIER.
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